Delitzsch

Teenager prügeln 17-Jährige krankenhausreif

13.11.2018, 16:58 Uhr | dpa

Drei Teenager haben in Delitzsch eine 17-Jährige krankenhausreif geprügelt. Zwei 13 und 14 Jahre alte Mädchen hatten das Opfer zu Boden gezerrt, während eine 16-Jährige auf die Jugendliche einschlug, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Anschließend trat eines der Mädchen der hilflosen 17-Jährigen mehrfach gegen den Kopf. Sie musste nach der Attacke am Montagnachmittag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Tatverdächtigen konnten wenig später gefasst werden. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.