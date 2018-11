Magdeburg

BGH verwirft Revision: Ex-Landrat muss ins Gefängnis

13.11.2018, 17:13 Uhr | dpa

Der frühere Landrat des Jerichower Landes, Lothar Finzelberg, muss wegen Bestechlichkeit ins Gefängnis. Der Bundesgerichtshof (BGH) verwarf Finzelbergs Revision gegen ein Urteil des Magdeburger Landgerichts, wie die Karlsruher Richter am Dienstag mitteilten. Es seien keine durchgreifenden Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten erkennbar, hieß es. Damit ist das Urteil vom Sommer 2017 rechtskräftig. Damals sah es das Landgericht als erwiesen an, dass Finzelberg als aktiver Landrat illegale Müllablagerungen in Tongruben seines Kreises deckte und dafür Gefälligkeiten erhielt. Die Kammer verurteilte ihn zur zwei Jahren und zehn Monaten Haft.