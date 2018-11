Trossingen

Diebe zapfen 1900 Liter Diesel aus Baggern und Lastwagen ab

13.11.2018, 17:18 Uhr | dpa

Unbekannte Täter haben seit Anfang der vergangenen Woche im Südwesten hunderte Liter Diesel aus Baggern und Lastwagen abgezapft. Insgesamt erbeuteten sie in Dornstadt (Alb-Donau-Kreis), Jungingen (Zollernalbkreis) und Trossingen (Landkreis Tuttlingen) 1900 Liter, wie die Polizeipräsidien in Ulm und Tuttlingen am Dienstag mitteilten.

In Jungingen entnahmen Diebe Kraftstoff aus zwei in einer Grube abgestellten Baggern, in Dornstadt waren zwei Sattelzüge auf einem Parkplatz nahe der Autobahn 8 betroffen und in Trossingen fünf Lastwagen auf einem Firmengelände. Die Täter brachen Tankschlösser auf und setzten in einem Fall Bolzenschneider ein, um einen Zaun zu überwinden. Die Polizei prüft unter anderem, ob es Zusammenhänge zwischen den jeweiligen Taten gibt.