Meckenheim

Fahrradfahrer stirbt bei Unfall

13.11.2018, 19:26 Uhr | dpa

Ein 62 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Dienstag bei einem Unfall in Meckenheim in der Pfalz ums Leben gekommen. Als ein 40-jähriger Lkw-Fahrer an einer Kreuzung nach rechts auf eine vorfahrtsberechtigte Straße einbiegen wollte, stieß er mit dem Radfahrer zusammen, wie die Polizei mitteilte. Zunächst war unklar, von wo aus der 62-Jähriger in die Kreuzung fuhr. Er stieß mit dem Laster zusammen, stürzte und wurde von dem Lkw überrollt. Dabei starb er sofort. Die Kreuzung musste etwa vier Stunden lang gesperrt werden. Die Polizei bat Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.