Frankfurt am Main

United Volleys erreichen Gruppenphase der Champions League

13.11.2018, 21:41 Uhr | dpa

Volleyball-Bundesligist United Volleys Frankfurt hat erstmals den Sprung in die Gruppenphase der Champions League geschafft. Im entscheidenden Heimspiel der dritten Runde gegen Paok Thessaloniki siegte die Mannschaft von Trainer Stelio DeRocco am Dienstagabend vor 2000 Zuschauern mit 3:1 (25:17, 25:17, 21:25, 27:25). Im Hinspiel vor einer Woche beim griechischen Pokalsieger hatten die Hessen ohne Satzverlust gewonnen. Somit hätten dem Debütanten in der Königsklasse auch zwei gewonnene Durchgänge zum Weiterkommen gereicht

Obwohl DeRocco nach der Entscheidung, die Kapitän Sebastian Schwarz nach knapp 50 Minuten mit einem erfolgreichen Angriffsschlag besiegelt hatte, mehrere Akteure seiner Stammformation auswechselte, hatten die Frankfurter das bessere Ende für sich. Topscorer bei den Volleys war der Serbe Milija Mrdak mit 13 Punkten. Auch der deutsche Nationalspieler Moritz Karlitzek punktete zweistellig (12).

Auf europäischer Ebene geht es für den früheren CEV-Cup- Halbfinalisten nun am 21. November weiter. Dann trifft das Team zum Auftakt der Gruppenspiele in Russland auf Titelverteidiger Zenit Kasan. Weitere Gegner im Pool A sind Knack Roeselare aus Belgien und Halkbank Ankara aus der Türkei.