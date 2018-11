Hamburg

Bürgerschaft entscheidet über Rückkauf des Fernwärmenetzes

14.11.2018, 02:29 Uhr | dpa

Die Hamburgische Bürgerschaft entscheidet heute über den umstrittenen Rückkauf des Fernwärmenetzes. Die Mehrheit gilt als sicher. SPD, Grüne und Linke wollen zustimmen. Am 16. Oktober hatte der Senat beschlossen, den 2013 in einem Volksentscheid geäußerten Bürgerwillen, die Energienetze wieder in städtische Hand zu bringen, umzusetzen. Nach Strom und Gas soll auch die Fernwärme in die städtische Beteiligungsgesellschaft HGV integriert werden. Hamburg muss 950 Millionen Euro für das Netz an den Versorger Vattenfall bezahlen.

Vor allem die CDU kritisierte die Pläne. Nachdem ein Gutachten den aktuellen Wert des Netzes auf nur 645 Millionen Euro taxiert hatte, waren Zweifel an der Zulässigkeit des Rückkaufs aufkommen. Dazu wurden weitere Gutachten mit höheren Werten erstellt. Weiteres Thema ist in einer Aktuellen Stunde das Vorkaufsrecht, das die Stadt Hamburg zum Schutz von Mietern vor Verdrängung aus ihren Wohnungen vergangene Woche erstmals wahrgenommen hatte. Dadurch war auf St. Pauli der Verkauf eines Altbaus mit 32 Wohneinheiten an einen privaten Investor verhindert worden.