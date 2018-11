Mainz

Neubildung von Grundwasser seit fünf Jahren klar rückläufig

14.11.2018, 05:49 Uhr | dpa

Die Grundwasserneubildung in Rheinland-Pfalz ist in den vergangenen fünf Jahren um 22 Prozent geringer ausgefallen als im langjährigen Durchschnitt seit 1951. Dies geht aus einer Antwort des Umweltministeriums in Mainz auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Andreas Hartenfels hervor. Bislang habe die aktuelle Dürreperiode aber keinen Einfluss auf die Trinkwasserversorgung, erklärte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne).

Quellen in ergiebigen Gesteinen seien aber sehr verwundbar. "Das Wasser fließt schnell im Untergrund und Niederschlagsdefizite im Winter machen sich umgehend durch einen Rückgang der Quellschüttung bemerkbar." In einigen Regionen wurden von Januar bis September weniger als 70 Prozent der langjährigen Niederschlagsmengen (1981-2010) gemessen. Betroffen waren nach Angaben des Ministeriums vor allem Westerwald, Taunus, östliche Eifel, nordöstlicher Hunsrück, Rheinhessen und Vorderpfalz. Im gesamten Bundesland waren die Regendefizite im Februar am größten - da wurden nur etwa 30 Prozent des langjährigen Mittels erreicht. Im Juli waren es weniger als 50, im August und September weniger als 60 Prozent.

"Es ist erschreckend, wie stark die diesjährigen Niederschläge vom langjährigen Mittel abweichen", erklärte Hartenfels zur Antwort des Ministeriums auf seine Anfrage. Diese negative Entwicklung sei sehr beunruhigend und belege einmal mehr die Dringlichkeit von entschlossenen Maßnahmen gegen den Klimawandel wie den Verzicht auf Kohle und andere fossile Brennstoffe wie Benzin und Diesel.