Dresden

Auto erfasst Fußgänger: 78-Jähriger stirbt im Krankenwagen

14.11.2018, 06:48 Uhr | dpa

Eine 53-Jährige hat mit ihrem Auto einen Fußgänger in Dresden angefahren und tödlich verletzt. Der 78-Jährige starb noch im Krankenwagen auf dem Weg in eine Klinik, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Der Mann wollte am Dienstagabend eine Straße überqueren. Die Frau sah den 78-Jährigen vermutlich bei starkem Regen zu spät und stieß mit ihm zusammen.