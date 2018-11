Halle (Saale)

Messerattacke auf Ex-Partnerin: 40-Jähriger vor Haftrichter

14.11.2018, 08:07 Uhr | dpa

Nach der Messerattacke auf eine 31-Jährige in Halle soll ein 40 Jahre alter Verdächtiger am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Im Laufe des Nachmittags soll feststehen, ob der Ex-Partner der Frau wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft kommt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 40-Jährige soll am Dienstagmorgen seiner ehemaligen Freundin auf der Straße aufgelauert und diese mit einem Messer schwer verletzt haben. Der Angreifer soll nach seiner Flucht zum Tatort zurückgekehrt sein. Dort nahmen ihn Polizisten vorläufig fest. Die 31-Jährige hatte sich den Angaben zufolge vor einigen Monaten von ihm getrennt. Opfer wie Verdächtiger sind laut Polizei syrische Staatsbürger.