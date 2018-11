Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf schlägt Wintertrainingslager auf

14.11.2018, 11:16 Uhr | dpa

Fortuna Düsseldorf will sich in Marbella auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga vorbereiten. Der Aufsteiger schlägt vom 5. bis 12. Januar 2019 sein Wintertrainingslager in Spanien auf. Das teilte die Fortuna am Mittwoch mit. Zu den für das Trainingslager vorgesehenen Testspielen konnte der Verein noch keine Angaben machen. Düsseldorf startet am 19. Januar mit dem Spiel beim FC Augsburg in die Rückrunde.