Hirschberg

Mann sägt sich in den Fuß und stürzt dann mit Motorroller

14.11.2018, 11:38 Uhr | dpa

Nachdem er sich bei Forstarbeiten in den Fuß gesägt hat, ist ein 64-Jähriger auf der Heimfahrt mit dem Motorroller verunglückt. Der Mann stürzte in der Nähe von Hirschberg (Saale-Orla-Kreis) und kam am Dienstag schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 64-Jährige gab demnach an, dass er wegen gesundheitlicher Probleme gestürzt sei. Zuvor habe er sich bei Forstarbeiten in den Fuß gesägt. Auf der Heimfahrt kam er dann in einer Linkskurve von der Straße ab und rutschte einen Abhang hinunter. An seinem Motorroller entstand 500 Euro Schaden. Die Polizei sucht nach Zeugen.