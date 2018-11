Schwerin

Kind in Schwerin angefahren und verletzt

14.11.2018, 11:38 Uhr | dpa

Ein neunjähriges Mädchen ist am Dienstag in Schwerin von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Zusammen mit einem zweiten Mädchen sei es zwischen geparkten Autos auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine 55-jährige Autofahrerin habe keine Chance zum bremsen mehr gehabt. Das Mädchen sei zur Untersuchung in eine Klinik gebracht worden. Die Polizei warnt Autofahrer aus diesem Anlass erneut, in der Nähe von Schulen und Kindergärten langsam zu fahren und zu jeder Zeit mit Gefahrensituationen zu rechnen.