Pennewitz

Rentner-Ehepaar wird bei Auto-Unfall schwer verletzt

14.11.2018, 11:47 Uhr | dpa

Ein Rentner-Ehepaar ist in Ilmenau mit dem Auto von der Straße abgekommen und dabei schwer verletzt worden. Der 78-jährige Mann und seine 70 Jahre alte Frau kamen am Dienstag in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach war das Heck ihres Autos in einer Linkskurve in der Nähe des Ortsteils Pennewitz ausgebrochen, so dass der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und in einen Straßengraben fuhr. An dem Auto entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von rund 5000 Euro.