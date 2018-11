Schwerin

Linke: Kritik an Einmischung der USA bei Nord Stream 2

14.11.2018, 12:45 Uhr | dpa

Die Linksfraktion im Schweriner Landtag hat die US-Regierung wegen ihrer Einmischung beim Bau der Gasleitung Nord Stream 2 kritisiert. Washington droht mit Zwangsmaßnahmen, um die Gasleitung von Russland nach Deutschland zu stoppen. "Für derartige Äußerungen fehlt meiner Fraktion jedes Verständnis", sagte der europapolitische Fraktionssprecher Karsten Kolbe am Mittwoch in Schwerin. Es stehe den USA nicht zu, sich in ein Projekt zwischen Russland und Deutschland einzumischen. Nord Stream 2 sichere eine Bezugsquelle für Erdgas und trage zu einer stabilen Energieversorgung Europas, Deutschlands und Mecklenburg-Vorpommerns bei.

"Nord Stream 2 schlägt eine Brücke zu Russland, und die ist gerade in der heutigen Zeit bitter nötig", fügte Kolbe hinzu. Im Interesse einer gesicherten Energieversorgung müssten alle Möglichkeiten in Betracht gezogen werden. Es dürfe nicht nach dem Grundsatz "America First" verfahren werden.

Der Bau der Gasleitung Nord Stream 2 durch die Ostsee hat bereits begonnen und soll Ende 2019 fertig sein. Deutschland unterstützt das Projekt. Die EU-Kommission und mehrere EU-Staaten sehen es kritisch.