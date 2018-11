Hamburg

Boom der Luft- und Raumfahrtbranche im Norden schwächer

14.11.2018, 13:07 Uhr | dpa

Die Luft- und Raumfahrtindustrie boomt nach Angaben von Betriebsräten im Norden nicht ganz so stark wie im übrigen Deutschland. "Während im Süden fast die Hälfte der Betriebe weitere Arbeitsplätze schaffen will, plant das im Norden nur ein Viertel", sagte der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Meinhard Geiken, am Mittwoch in Hamburg. Einer Umfrage zufolge gehen knapp 28 Prozent der befragten Betriebe in Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern davon aus, dass sich die Auftragslage verbessern wird. Im Süden und der Mitte Deutschlands hätten 37 Prozent der Betriebsräte diese Erwartung. Die Agentur für Struktur- und Personalentwicklung befragte im Auftrag der Gewerkschaft bundesweit 62 Betriebe mit rund 74 000 Beschäftigten, aus dem Norden stammten 21 Unternehmen mit gut 30 000 Mitarbeitern.