Koblenz

Heimisches Gemüse meist ohne Pestizid-Rückstände

14.11.2018, 13:37 Uhr | dpa

Ein Blumenkohl in einem Feld. Foto: Ronald Wittek/Archiv (Quelle: dpa)

Gute Noten für heimische Gemüsesorten: Bei Laboruntersuchungen wurden in diesem und im vergangenen Jahr keine oder nur wenig Pestizid-Rückstände gefunden, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz am Mittwoch mitteilte.

Demnach standen rund 190 Proben unter anderem von Blumenkohl, Lauch, Pastinaken und Karotten auf dem Prüfstand. Zwei Drittel der Proben (136) stammten aus Deutschland. Davon wiederum kam das Gemüse in 54 Fällen von rheinland-pfälzischen Äckern. Sonst stammte es aus anderen EU-Ländern wie Belgien, Frankreich, Italien oder den Niederlanden.

Das Gesamtergebnis der Untersuchungen: 108 Proben waren laut LUA frei von Pflanzenschutzmitteln. Darunter waren 28 Proben aus Rheinland-Pfalz. In den restlichen Fällen wurden zwar Reste von mindestens einem Pestizid gefunden. "Diese lagen aber alle deutlich unterhalb der gesetzlich zulässigen Höchstmenge." Aus Rheinland-Pfalz kamen 26 des wenig belasteten Gemüses.