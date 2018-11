Bremen

Umschlag in bremischen Häfen gestiegen: Autos rückläufig

14.11.2018, 14:32 Uhr | dpa

In den bremischen Häfen sind in den ersten neun Monaten 4,1 Millionen Standardcontainer (TEU) umgeschlagen worden und damit knapp zwei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Gesamtumschlag lag bei 55 Millionen Tonnen, was einem Plus von 1,5 Prozent entspricht, wie die zuständige Wirtschaftsbehörde am Mittwoch mitteilte. Rückläufig zeigte sich der Fahrzeugumschlag, der bis September um 3,3 Prozent auf rund 1,6 Millionen Fahrzeuge sank.