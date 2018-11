Lübeck

Lübeck präsentiert sich als "Weihnachtsstadt des Nordens"

14.11.2018, 14:44 Uhr | dpa

Nach einem Jahr Zwangspause kehrt der Lübecker Kunsthandwerkerweihnachtsmarkt ins Heiligen-Geist-Hospital zurück. Am 30. November eröffnet der Markt mit 125 Ausstellern aus ganz Deutschland und Skandinavien seine Pforten, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilen. Wegen Sanierungsarbeiten an der Kirchenhalle und dem Langhaus des Hospitals aus dem 13. Jahrhundert war der vom Verband Frau und Kultur veranstaltete Markt im vorigen Jahr ausgefallen.

Der Markt im Heiligen-Geist-Hospital ist einer von zehn Weihnachtsmärkten, mit denen Lübeck auch in diesem Jahr seinem Ruf als selbst ernannte "Weihnachtsstadt des Nordens" gerecht werden will. Das Spektrum reicht vom traditionellen Weihnachtsmarkt rund um das Rathaus über einen Historischen und einen Maritimen Weihnachtsmarkt bis zum "Weihnachtswunderland" für Familien mit Kindern. Neu ist dort eine überdachte "Winterlounge" auf der Dachterrasse des Europäischen Hansemuseums.

Offiziell eröffnet wird die "Weihnachtsstadt des Nordens" am 28. November mit einem Familiengottesdienst in St. Marien und einer Lichterprozession durch die Altstadt. Bis zum Jahresende erwarten die Veranstalter wie in den Vorjahren bis zu zwei Millionen Besucher.