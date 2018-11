Frankenberg/Sa.

2,2 Millionen Euro für Jugendkunstschule in Frankenberg

14.11.2018, 14:46 Uhr | dpa

In einem seit Jahren leerstehenden Postgebäude soll in Frankenberg bei Chemnitz eine Jugendkunstschule entstehen. Die Gemeinde erhalte dafür Fördermittel aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" in Höhe von mehr als 2,2 Millionen Euro, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. Die Landesregierung steuert demnach mehr als 370 000 Euro hinzu, die Gemeinde selbst muss 10 Prozent der Gesamtkosten übernehmen. In dem Gebäude sollen nach der umfassenden Sanierung auf etwa 1000 Quadratmetern Übungs- und Unterrichtsräume sowie ein Raum für Begegnung geschaffen werden.