Hirsch stoppt Fahrt von Schulbus

14.11.2018, 14:46 Uhr | dpa

Ein plötzlich auf die Straße bei Häuslingen (Heidekreis) springender Hirsch hat am Mittwoch jäh die Fahrt eines mit Kindern besetzten Schulbusses beendet. Auf dem Weg zum Unterricht konnte der Fahrer eine Kollision mit dem großen Tier nicht mehr verhindern, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde in dem Bus glücklicherweise niemand. Allerdings war die Frontscheibe kaputt, so dass die Kinder in einem anderen Fahrzeug zur Schule gebracht werden mussten. Wie es dem Hirsch nach dem Zusammenprall geht, blieb unklar. Das Tier flüchtete.