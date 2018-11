Dohna

Drei Apfelbäume für Sachsen-Anhalts Schulen zu gewinnen

14.11.2018, 14:57 Uhr | dpa

Drei Schulen in Sachsen-Anhalt können dieses Jahr mit erfahrenen Obstbauern einen Apfelbaum pflanzen. Zu dem Gewinnspiel hat der Landesverband "Sächsisches Obst" e.V. aufgerufen. Es seien schon viele Bewerbungen eingegangen, sagte Wolfgang Zahn von der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt am Mittwoch. Ziel der Aktion sei auch, den Schülern Wissen von der Pflanzung bis zur Pflege der Bäume zu vermitteln, so Zahn weiter. Nächstes Jahr könnten die Schüler bereits die ersten Äpfel pflücken.