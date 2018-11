Hamburg

Hamburger Rathausmarkt soll aufgehübscht werden

14.11.2018, 15:02 Uhr | dpa

Die denkmalgeschützten Grünen Pavillons auf dem Hamburger Rathausmarkt sollen saniert werden. Einen entsprechenden Antrag wollen die rot-grünen Regierungsfraktionen am 28. November in die Bürgerschaft einbringen, wie sie am Mittwoch mitteilten. Zuvor hatte der Radiosender NDR 90,3 darüber berichtet. Die beiden Arkadengänge prägen seit 1982 die Nordseite des Platzes. Parallel soll geprüft werden, ob langfristig eine Verlagerung des Busverkehrs vom Rathausmarkt in die Bergstraße möglich und sinnvoll ist. Wäre dies der Fall, könnten gastronomische Flächen auf dem Reesendamm am Alsterfleet und am Rande des Rathausmarktes realisiert werden.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion, Farid Müller, kann sich unter den Arkaden eine Außengastronomie mit innovativen Konzepten vorstellen. Deren Glasdächer müssen derzeit mit Auffangnetzen gesichert werden. "Dieser zentrale Platz mit unserem stolzen Rathaus soll endlich wieder zum Verweilen einladen." Es bestehe Handlungsbedarf bei den in die Jahre gekommenen Pavillons, mahnte SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf. Zu den Kosten gibt es noch keine Angaben. Die FDP-Fraktion forderte, die Möglichkeit eines Parkhauses unter dem Rathausmarkt zu prüfen.