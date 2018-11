Wiesbaden

Hessen Forst: Aus Holzvermarktung mancher Wälder ausgetreten

14.11.2018, 15:04 Uhr | dpa

Der Landesbetrieb "Hessen Forst" zieht sich schrittweise aus der Holzvermarktung in Kommunal- und Privatwäldern zurück, die größer als 100 Hektar sind. Das teilte das Umweltministerium in Wiesbaden am Mittwoch mit. Hintergrund seien Erwartungen des Bundeskartellamtes nach mehr Wettbewerb am Holzmarkt. Das Ministerium will den Angaben zufolge die betroffenen Kommunal- und Privatwaldbetriebe dabei unterstützen, ihren Holzverkauf nun anders zu organisieren. Stichtag für die neuen Vorgaben bei der Vermarktung sei der 1. Januar 2019, allerdings gebe es mehrere Übergangsfristen, teilte das Umweltministerium mit.