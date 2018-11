Kiel

Schulgeld für künftige Physio- und Ergotherapeuten fällt weg

14.11.2018, 15:06 Uhr | dpa

Angehende Physio- und Ergotherapeuten sowie Logopäden müssen in Schleswig-Holstein von Januar an kein Schulgeld mehr zahlen. Darauf haben sich die Koalitionsfraktionen von CDU, Grünen und FDP in den Beratungen über den Landeshaushalt 2019 geeinigt. Die Schulgeldfreiheit soll auch für jene gelten, die bereits in der Ausbildung sind. Außerdem will Jamaika mehr Plätze finanzieren, um dem Fachkräftemangel in den genannten Berufen zu begegnen.

Mit dem Ziel der Schulgeldfreiheit seien alle drei Koalitionsfraktionen in die Beratungen gegangen, sagte CDU-Fraktionschef Tobias Koch am Mittwoch in Kiel. Grünen-Kollegin Eka von Kalben sprach von einem Meilenstein für das Gesundheitsland Schleswig-Holstein. Laut FDP-Fraktionschef Christopher Vogt bedeutet die Schulgeldfreiheit Mehrkosten für das Land von 3,3 Millionen Euro 2019 und von 4,3 Millionen im Jahr 2022.