Werder Bremens Johannsson fällt wieder monatelang aus

14.11.2018, 16:10 Uhr | dpa

Angreifer Aron Johannsson vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen ist am Mittwoch erneut operiert worden und fällt wiederum mehrere Monate aus. Bei dem 28 Jahre alten ehemaligen US-Nationalspieler war ein Eingriff am linken Sprunggelenk nötig geworden. Johannsson könne damit drei weitere Monate nicht trainieren. Das teilte Werder am Mittwoch mit. Seit seinem Wechsel 2015 zu Werder war der Stürmer immer wieder verletzt und absolvierte lediglich 27 Bundesligaspiele, in denen er vier Tore schoss. Johannssons Vertrag läuft Ende Juni 2019 aus.