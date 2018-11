Sehnde

Zugführer bei Rangierunfall schwer verletzt

14.11.2018, 16:30 Uhr | dpa

Ein Lokführer hat sich beim Rangieren in einem Bergwerk in Sehnde (Region Hannover) schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 37-Jährige am Mittwochmorgen auf einer Weiche stehende Waggons übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurde er eingeklemmt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Warum der Mann die Wagen übersah, war zunächst unklar.