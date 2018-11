Stuttgart

Arbeiter sägt Gasleitung an: Drei Verletzte

14.11.2018, 16:33 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einer Stuttgarter Rohbauwohnung haben sich am Mittwoch drei Arbeiter im Alter zwischen 20 und 40 Jahren Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hat ein 20 Jahre alter Mann bei Renovierungsarbeiten mit einem Trennschleifer offenbar eine Gasleitung angesägt. Dabei entzündete sich das ausströmende Gas vermutlich durch Funkenflug, so ein Polizeisprecher. Die Männer erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Zudem erlitt der 20-jährige Arbeiter Verbrennungen. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, erstickten seine beiden Kollegen den Brand mit einem Feuerlöscher.