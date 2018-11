Waiblingen

Zwei Jugendliche nach Raubserie festgenommen

14.11.2018, 17:54 Uhr | dpa

Fast wie auf einem Raubzug sollen zwei Jugendliche innerhalb eines Tages Gleichaltrige im Rems-Murr-Kreis bedroht und Geld sowie Wertgegenstände erpresst haben. Die beiden 16-Jährigen behaupteten nach Angaben der Polizei vom Mittwoch gegenüber den fünf Opfern, diese hätten Schulden bei Bekannten. Unter Androhung von Schlägen hoben einige auch Geld an Automaten ab und übergaben es. Die Beute belief sich demnach jeweils auf 20 bis 100 Euro. Die mutmaßlichen Täter versuchten es mit derselben Masche Anfang November noch mindestens zwei weitere Male - allerdings erfolglos. Am Freitag beziehungsweise Montag wurden sie festgenommen, einer sitzt in Untersuchungshaft.