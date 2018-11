Tuttlingen

Autofahrerin verletzt Schwangere lebensgefährlich

14.11.2018, 18:11 Uhr | dpa

Eine 83 Jahre alte Autofahrerin hat eine rote Ampel übersehen und dabei eine Schwangere lebensgefährlich verletzt. Ihr Wagen prallte am Mittwoch gegen die 37 Jahre alte Fahrradfahrerin, die nach Polizeiangaben mehrere Meter über die Straße schleuderte. Mit dem Hubschrauber wurde sie nach dem Unfall in Tuttlingen ins Krankenhaus geflogen. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und kam ebenfalls in eine Klinik.