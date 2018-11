Wiesbaden

Schäfer-Gümbel erwartet ernstafte Ampel-Sondierung

14.11.2018, 19:01 Uhr | dpa

Hessens SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel geht mit Zuversicht in das Sondierungstreffen, um nach der Landtagswahl Chancen eines Ampel-Bündnisses mit FDP und Grünen abzuklopfen. "Ich erwarte ein ernsthaftes Gespräch und keine Alibiveranstaltung", sagte Schäfer-Gümbel der "Frankfurter Neuen Presse" (Donnerstag). "Es geht darum auszuloten, ob wir eine Reformregierung in Hessen bilden können, die es schafft, notwendige Veränderungen bei Bildung, Mobilität und gesellschaftlichem Zusammenhalt zu erreichen." Das Treffen von Grünen, SPD und FDP ist an diesem Donnerstag geplant.

Um die Grünen für sich zu gewinnen, wolle er einen Plan für eine klimaneutrale Landesverwaltung vorlegen: "Ich kann mir vorstellen, bis Ende nächsten Jahres ein Gesetz dafür zu erarbeiten und zu beschließen. Das wäre ein Kernprojekt einer fortschrittlichen Landesregierung."