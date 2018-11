Frankfurt am Main

Frankfurt verpasst vorzeitiges Weiterkommen im Eurocup

14.11.2018, 21:28 Uhr | dpa

Die Fraport Skyliners aus Frankfurt haben den vorzeitigen Einzug in die zweite Gruppenphase des Basketball-Eurocups verpasst. Der Bundesligist unterlag am Mittwoch Unicaja Málaga aus Spanien mit 78:84 (33:44) und steht mit einer Bilanz von 4:3-Erfolgen drei Partien vor dem Ende in der Gruppe D weiterhin auf Rang drei. Die besten vier Mannschaften qualifizieren sich für die nächste Runde. Gewinnen die Hessen am kommenden Mittwoch gegen Rytas Vilnius, wäre das Weiterkommen perfekt.

Die Frankfurter verloren im zweiten Viertel völlig den Faden. Der Vorsprung aus der guten Anfangsphase (25:16/10. Minute), wurde durch eine katastrophale Leistung (8:28) verspielt. Nach dem Elf-Punkte-Rückstand zur Pause steigerte sich die Mannschaft von Trainer Gordon Herbert und glich eine Minute vor dem Ende zum 78:78 aus. Doch während die Spanier danach mit ihren Angriffen treffsicher waren, verwarfen die Skyliners. Bester Frankfurter war Trae Bell-Haynes mit 22 Punkten.