Aalen

SPD-Bundeschefin hält Festrede zu 125 Jahre SPD Aalen

15.11.2018, 02:01 Uhr | dpa

Aalen (dpa/lsw) - Geburtstagsfeier in schwierigen Zeiten: SPD-Bundeschefin Andrea Nahles ist heute die Festrednerin bei der Feier zum 125-jährigen Bestehen der SPD in Aalen (Ostalbkreis). Im Bund wie in Baden-Württemberg befindet sich die Partei in einer schwierigen Lage. Anfang November lag die SPD in den bundesweiten Umfragen zeitweise bei 13 bis 14 Prozent. Bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern hatten die Sozialdemokraten starke Verluste verzeichnet.

In Baden-Württemberg ist die SPD seit 2016 in der Opposition, nachdem sie bei der Landtagswahl mit 12,7 Prozent ihr bis dahin schlechtestes Ergebnis eingefahren hatte und nicht weiter mit den Grünen regieren konnte. In einem Mitgliederentscheid stimmt die Basis im Südwesten gerade darüber ab, ob sie lieber Amtsinhaberin Leni Breymaier oder Herausforderer Lars Castellucci an der Spitze der Partei sähe. Offiziell gewählt wird der Vorstand beim Parteitag am 24. November.