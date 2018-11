Freyburg (Unstrut)

Prozess: Post-Angestellte mit Waffe bedroht und gefesselt

15.11.2018, 02:11 Uhr | dpa

Am Landgericht Halle neigt sich der Prozess um einen Überfall auf eine Angestellte einer Postagentur dem Ende zu. Nach Angaben eines Gerichtssprechers werden heute die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. Möglicherweise werde am selben Tag auch das Urteil gesprochen. Angeklagt ist ein Mann wegen schwerer räuberischer Erpressung und Freiheitsberaubung. Er soll der Angestellten im Januar 2017 in Freyburg (Burgenlandkreis) maskiert und mit einer Waffe aufgelauert, sie in ihr Auto gezerrt und in der Postfiliale 20 000 Euro aus dem Tresor erbeutet haben. Danach sei er geflüchtet. Die Frau ließ der Deutsche laut Anklage gefesselt zurück.