Gera

Stephanie-Prozess: Polizisten sollen berichten

15.11.2018, 02:22 Uhr | dpa

Im Prozess um den gewaltsamen Tod der zehnjährigen Stephanie aus Weimar vor rund 27 Jahren werden heute erneut Polizeibeamte als Zeugen erwartet. Sie hatten den mutmaßlichen Täter nach seiner Verhaftung im März 2018 als erste vernommen. Die Anklage wirft dem heute 66-Jährigen vor, das Mädchen im August 1991 aus dem Goethepark in Weimar fortgelockt und auf einem Waldweg missbraucht zu haben. Anschließend soll er das mit Tabletten ruhig gestellte Kind von der Teufelstalbrücke an der Autobahn 4 rund 48 Meter in den Tod geworfen haben. Der Deutsche ist wegen Mordes angeklagt. Der Prozess am Landgericht Gera hat am 23. Oktober begonnen. Der Beschuldigte ist bereits wegen Kindesentführung und Missbrauchs vorbestraft.