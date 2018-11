Güstrow

Antigewaltwoche in MV soll aufrütteln und sensibilisieren

15.11.2018, 03:15 Uhr | dpa

Die landesweite Antigewaltwoche beginnt heute in Güstrow. In deren Rahmen sollen das Thema Gewalt an Frauen und Kinder thematisiert und Hilfsangebote gemacht werden. "Wir müssen aufrütteln und sensibilisieren. Und wir müssen Gewalt insbesondere gegen Frauen und Kinder klar als gesamtgesellschaftliches Problem benennen", begründete Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) das Engagement der Landesregierung. Jeder Form von Diskriminierung sowie häuslicher und sexualisierter Gewalt müsse entschieden entgegengetreten werden. Zum Auftakt werde das Thema "Selbstbestimmung" in den Mittelpunkt gerückt. Frauen müssten die eigenen Interessen selbstbestimmt vertreten können, am Arbeitsplatz, zu Hause und in den digitalen Medien, sagte Drese.