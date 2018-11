Hünfeld

Neustart: Marathon-Zwillinge Anna und Lisa Hahner motiviert

15.11.2018, 06:00 Uhr | dpa

Zwei neue Trainer, ein neuer Verein: Gut zwei Jahre nach ihrer Olympia-Pleite in Rio wagen die Marathon-Zwillinge Anna und Lisa Hahner ein Comeback. Beide haben nach schwierigen Zeiten noch große Ziele, gemeinsam werden sie vom Januar 2019 an für den SCC Berlin starten. "Ich gehe nicht nach Berlin allein mit dem Ziel Olympia 2020 in Tokio", sagte Lisa Hahner in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Ich denke auch schon an 2024 Paris und 2028 in Los Angeles. Ich kann mir sehr gut vorstellen, noch zehn Jahre Leistungssport auf höchstem Niveau zu machen." Die Zusammenarbeit mit Trainer Dieter Hogen ist langfristig angelegt.

Auch ihre Zwillingsschwester Anna hat einen neuen Coach: Mit Dan Lorang will sie wieder an ihre guten alten Zeiten herankommen. "Es war Zeit für mich, die Restart-Taste zu drücken. Einmal das Betriebssystem komplett herunterfahren, um dann neu loszulegen", schilderte Anna auf hahnertwins.com. Sie habe noch "große Ziele" und gespürt, "dass es Zeit für eine Veränderung ist". Lorang trainiert auch die Weltklasse-Triathleten Jan Frodeno und Anne Haug.

Als die in Hünfeld geborenen Marathon-Zwillinge am 14. August 2016 bei den Sommerspielen in Rio händchenhaltend ins Ziel trabten, hagelte es vor allem aus der Laufszene bissige Kommentare. "Die Kritik war oft unsachlich und hat mich dann auch getroffen. Ein halbes Jahr danach hätte ich noch keine Interviews dazu geben können. Aber mittlerweile ist es ein Teil meiner Geschichte", sagte Lisa Hahner. Inzwischen hat sie ihren Frieden mit Rio gemacht: "Für mich ist es verarbeitet, abgehakt." Am 2. Dezember startet sie in Valencia - zwei Wochen nach ihrem 29. Geburtstag steht sie zum neunten Mal bei einem Marathon am Start.