Göttingen

Ein Klo für alle: Geschlechterdebatte erreicht Toilette

15.11.2018, 07:10 Uhr | dpa

Schulleiter am Hainberg-Gymnasium Georg Bartelt steht an der Tür einer Unisex-Toilette. Foto: Swen Pförtner (Quelle: dpa)

Eine Toilette für Frauen, eine Toilette für Männer - das ist meist Standard in öffentlichen Einrichtungen im Nordwesten. Doch die Geschlechterdebatte ist inzwischen auch auf dem stillen Örtchen angekommen. So haben die Grünen in Bremen, einige Schulen und Universitäten Unisex-Toiletten eingerichtet. Im Göttinger Hainberg-Gymnasium sind seit diesem Schuljahr zwei der zwölf WC-Anlagen geschlechtsneutral. "Es gab keine große Diskussion darüber", sagte Schulleiter Georg Bartelt. Auch in der Parteizentrale der Bremer Grünen kommen die Toiletten mit beziehungsweise ohne Urinal gut an. "Sie sollen Menschen ansprechen, die sich nicht als Frau oder Mann fühlen", erläuterte Søren Brand. Beschwerden habe es noch nicht gegeben.