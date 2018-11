Offenbach am Main

Nach Nebel und Bodenfrost kommt die Sonne raus

15.11.2018, 08:09 Uhr | dpa

Der Tag startet in Rheinland-Pfalz und im Saarland grau und trüb mit dichtem Nebel. Die Sichtweite liegen teils unter 150 Metern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen mit. Vielerorts gebe es dazu Bodenfrost und gebietsweise auch Luftfrost. Nach zäher Nebelauflösung werde es im Laufe des Tages aber meist sonnig. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von bis zu 8 Grad. In den kommenden Tagen können die Tiefsttemperaturen in der Nacht laut DWD auf Werte unter 0 Grad sinken. Tagsüber bleibe es sonnig mit Temperaturen von bis zu 10 Grad.