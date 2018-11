München

15 Verletzte bei nächtlichem Hausbrand

15.11.2018, 08:17 Uhr | dpa

Bei einem nächtlichen Kellerbrand in einem zwölfstöckigen Hochhaus sind in München 15 Menschen verletzt worden. Sechs von ihnen kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Die mehr als 50 Bewohner des Gebäudes mussten das Haus um kurz vor Mitternacht verlassen, einige wurden von den Rettungskräften herausgebracht. Die Brandursache steht noch nicht fest. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 200 000 Euro.