Hamburg

Car-2-Go-Auto rollt in Teich

15.11.2018, 08:23 Uhr | dpa

Ein Car-2-Go-Auto hat sich im Hamburger Stadtteil Lurup am Mittwochabend verselbstständigt und ist in einen Teich gerollt. Wie Polizei und Feuerwehr am Donnerstag mitteilten, sei der Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache auf einer Grünfläche ins Rollen gekommen und rückwärts in das Gewässer im Jan-Kuelper-Weg gerollt. Per Wärmebildkamera konnten die Einsatzkräfte ausschließen, dass sich noch jemand im Auto befand. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer des Autos kurz vor dem Vorfall geflohen ist.