Wesel

19-Jähriger Autofahrer fährt gegen Baum

15.11.2018, 08:34 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall in Wesel ist ein 19-Jähriger schwer verletzt worden. Der junge Mann sei mit seinem Auto in Richtung Wesel unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Aus bislang ungeklärten Gründen sei er am Mittwoch rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr habe laut Polizei keine bestanden.