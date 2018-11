Stuttgart

Feinstaubwerte vor Alarmbeginn noch unter Grenzwert

15.11.2018, 08:50 Uhr | dpa

Ein Mann geht hinter der Feinstaubmessstation am Neckartor in Stuttgart über eine Fußgängerbrücke. Foto: Marijan Murat/Archiv (Quelle: dpa)

Die Feinstaubwerte in Stuttgart lagen am Mittwoch, am Tag vor Beginn des Alarms, noch unterhalb des EU-Grenzwerts. Das teilte die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) am Donnerstag mit. Am besonders belasteten Neckartor wurden demnach im Tagesmittel 39 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen. Erlaubt sind 50 Mikrogramm.

Ab diesem Donnerstag 0.00 Uhr gilt in Stuttgart Feinstaubalarm. Autofahrer sind aufgerufen, in dieser Zeit auf Busse und Bahnen umzusteigen. Bereits seit Mittwochabend ist es verboten, Komfortkamine zu befeuern. Wann der Feinstaubalarm beendet wird, ist offen. Mit dem Alarm soll bei Wetterlagen mit wenig Luftaustausch die erwartete Belastung mit Feinstaub und Stickstoffdioxid im Stuttgarter Talkessel verringert werden.

Feinstaub ist schädlich für die Gesundheit. Die feinen Teilchen können über die Lunge in den Körper gelangen und Atemwegsprobleme und Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems verursachen