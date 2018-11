München

Kultusminister offen für Handynutzung bei älteren Schülern

15.11.2018, 10:27 Uhr | dpa

Das umstrittene Handyverbot an Bayerns Schulen ist nach Ansicht von Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) nicht mehr zeitgemäß. "Die jetzige Gesetzesregelung müssen wir ändern. Wir müssen die Realität anerkennen, ein Verbot ist nicht zeitgemäß, ob man das gut oder schlecht findet", sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur in München. Piazolo setzt bei der Neuregelung auf einen breiten Konsens aller Beteiligten von Schülern über Eltern und Verbände bis zu Lehrern. Vorgaben will er dafür nicht von oben diktieren, nur so viel: "Ich könnte mir aber vorstellen, dass man etwa eine Altersdifferenzierung einführt."