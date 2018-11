Lübeck

Günther: CDU muss Kurs der Mitte fortsetzen

15.11.2018, 10:29 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat für die CDU eine Fortsetzung des Mitte-Kurses und zugleich einen stärkeren "inhaltlichen Diskurs" gefordert. "Für mich ist klar: Ein Parteivorsitzender muss die CDU weiterhin in der Mitte verorten", sagte Günther am Donnerstag im Deutschlandfunk mit Blick auf die Nachfolge von Angela Merkel an der CDU-Spitze.

Günther ist an diesem Donnerstag in Lübeck Gastgeber der ersten von insgesamt acht CDU-Regionalkonferenzen, auf denen sich die Kandidaten Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn der Basis vorstellen werden. Zu diesen sagte Günther: "Wenn wir uns breit aufstellen wollen, müssen die am Ende auch alle dabei bleiben."

Eine Partei, die Volkspartei bleiben wolle, "kann sich nicht nur auf den konservativen Flügel konzentrieren, die kann sich nicht nur auf den Wirtschaftsflügel konzentrieren. Sie muss alle Flügel ansprechen", sagte Günther auch im Inforadio des rbb.

Eine Partei müsse sich aber immer modernisieren und ihre Positionen überdenken, betonte er im Deutschlandfunk. Es sei viel um Fragen der Flüchtlingspolitik gegangen, gebe aber weit wichtigere Themen in den Augen der Menschen, etwa Pflegeversicherung oder Fachkräftemangel. "Da muss die CDU neue Antworten geben."