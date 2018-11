Schwerin

Festspiele MV mit neuem Festival "Detect Classic Festival"

15.11.2018, 10:34 Uhr | dpa

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern bringen mit dem "Detect Classic Festival" ein neues, junges Musikfestival an den Start. Der Bund unterstützt das Projekt über drei Jahre mit 375 000 Euro, wie die Festspiele und der mecklenburgische Bundestagsabgeordnete Eckhardt Rehberg (CDU) am Donnerstag mitteilten. Das "Detect Classic Festival" präsentiert den Angaben zufolge ab 2019 junge, kreative Künstler und Ensembles in ungewöhnlichen, frischen Konzertformaten. Die Festspiele MV erhalten Rehberg zufolge erstmals einen Bundeszuschuss. Die neuen Konzertformate seien eine hervorragende Ergänzung des Programms der Festspiele. Mit innovativen Programmen soll ein jüngeres Publikum angesprochen und für klassische Musik begeistert werden. Das englische Wort "detect" heißt erkennen.