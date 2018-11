Mühlhausen

Einbrecher stehlen mehrere hundert Kilo schweren Tresor

15.11.2018, 11:56 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis) einen 250 Kilogramm schweren Tresor aus einer Firma gestohlen. Darin sollen unter anderem mehrere tausend Euro Bargeld sowie Fahrzeugbriefe aufbewahrt worden sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Den Geldschrank transportierten die Einbrecher zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen mit einer Sackkarre ab, die sie auf dem Gelände gefunden hatten. Wegen der Größe und des Gewichts des Tresors geht die Polizei von mehreren Tätern aus. Zuvor hatten sie eine Zauntür aufgebrochen und mehrere Schränke in den Firmenräumen durchsucht.