Kiel

Ministerium sucht Kino für "Wildes Herz"-Vorführung

15.11.2018, 12:03 Uhr | dpa

Nach der abgesagten Vorführung des Dokumentarfilms "Wildes Herz" über die Punkband Feine Sahne Fischfilet in Bad Schwartau sucht Schleswig-Holsteins Bildungsministerium nach einem Ersatz-Kino. "Das Ministerium hat die Planungen eines Termins für die Vorführung von "Wildes Herz" in der Region Bad Schwartau/Lübeck begonnen", sagte ein Ministeriumssprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Dabei werde die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler gewährleistet sein.

Der Film sollte im Rahmen der SchulKinoWoche in Schleswig-Holstein (26. - 30. November) in Bad Schwartau gezeigt werden. Nach einer anonymen Drohung per E-Mail war die Vorführung jedoch abgesagt worden. "Es gab Sicherheitsbedenken", hatte ein Polizeisprecher am Mittwoch gesagt.

Laut Bildungsministerium soll es nach der Vorführung der Dokumentation an anderem Ort auch eine Diskussion geben, an der Bildungsministerin Karin Prien (CDU) teilnehmen will. "Weil komplexe Organisations- und Sicherheitsfragen geklärt werden müssen, gibt es noch keinen festen Termin", sagte der Sprecher.

In dem preisgekrönten Dokumentarfilm erzählt Schauspieler Charly Hübner die Geschichte der Band. Am Donnerstag war von der Band und von Hübner zunächst keine Stellungnahme zu bekommen. Im Oktober hatte die Stiftung Bauhaus Dessau unter Verweis auf ihr Hausrecht ein Konzert der Band auf der historischen Bauhaus-Bühne abgesagt. Rechte Gruppierungen hatten zuvor in sozialen Netzwerken gegen das Konzert mobil gemacht.