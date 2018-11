Hamburg

Große Ausstellung zu Philippe Vandenberg in Deutschland

15.11.2018, 12:08 Uhr | dpa

Die Hamburger Kunsthalle widmet dem flämischen Künstler Philippe Vandenberg (1952-2009) die erste Museumsausstellung in Deutschland. Die großangelegte Schau präsentiert von Freitag bis zum 24. Februar rund 80 Bilder und 120 Zeichnungen aus den Jahren 1993 bis 2009. Viele Exponate stammen aus dem Nachlass des Künstlers und sind das erste Mal überhaupt ausgestellt. "In seinem Heimatland Belgien als einer der wichtigsten Künstler der letzten Jahrzehnte sehr geschätzt, gilt es sein radikales und schonungsloses Werk international noch zu entdecken", teilte die Kunsthalle am Donnerstag in Hamburg mit.

Der Ausstellungstitel "Kamikaze" verweise auf ein zentrales künstlerisches Prinzip des Künstlers. Kamikaze bedeutete für ihn kreative Zerstörung, das heißt ein Ermöglichen von Neuem auf der Grundlage der Vernichtung des Alten. Es sind Themen des aktuellen Weltgeschehens, aus Literatur und Kunstgeschichte, Mythen und Sagen, die seine Kunst durchziehen. "Bezeichnend für sein Werk sind jedoch immer die extremen Gegensätze, denen der Mensch ausgesetzt ist und denen er sich widmet: der Gleichzeitigkeit von Liebe und Hass, Schönheit und Hässlichkeit, Unschuld und Schuld", sagte Kuratorin Brigitte Kölle.