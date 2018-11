Nützen

Feuer beschädigt Gebäudekomplex: 150 000 Euro Schaden

15.11.2018, 12:10 Uhr | dpa

Ein Gebäudekomplex in Nützen (Kreis Segeberg) ist bei einem Brand schwer beschädigt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war das Feuer am Vorabend aus noch unbekannter Ursache in einer Garage ausgebrochen. Es griff demnach schnell über das Dach auf eine kleine Bankfiliale über. Die Feuerwehr habe den Brand schnell unter Kontrolle gebracht, aber das Dach des Gebäudekomplexes sei fast völlig zerstört worden. Das Inventar von zwei Werkstätten wurde überwiegend schwer beschädigt. Den Sachschaden gab die Polizei mit 150 000 Euro an. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt.