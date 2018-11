Neustadt an der Weinstraße

Ernstfall-Probe läuft schief: Rettungskräfte rücken an

15.11.2018, 12:16 Uhr | dpa

Eine Evakuierungsübung in einem Geschäft in Neustadt an der Weinstraße hat einen echten Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Der Probelauf für den Ernstfall am Mittwoch war nicht angemeldet, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Der Sicherheitsdienst, bei dem die Alarmmeldungen des Geschäfts eingehen, wusste genauso wenig Bescheid wie Polizei und Feuerwehr. Als ein Mitarbeiter während der Übung einen falschen Knopf drückte, gingen die Rettungskräfte von einem echten Brandalarm aus und rückten mit mehreren Fahrzeugen an.

Die Kosten für den Einsatz sollen einem Polizeisprecher zufolge dem Geschäftsinhaber in Rechnung gestellt werden. Er riet dazu, Übungen vorher immer anzumelden. Das gehe auch kurzfristig.